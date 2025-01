Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag behauptet

Kurs der Bechtle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,80 EUR an der Tafel.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 31,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 31,86 EUR. Bei 31,74 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.566 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 64,84 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,686 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,72 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 08.11.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

