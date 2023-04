Bed Bath Beyond Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bären lasten am Montagnachmittag auf Bed Bath Beyond

Die Bed Bath Beyond-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 22,4 Prozent auf 0,228 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Bed Bath Beyond-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,189 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,190 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 207.949.712 Bed Bath Beyond-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 30,000 USD erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bed Bath Beyond-Aktie derzeit noch 99,241 Prozent Luft nach oben. Bei 0,189 USD fiel das Papier am 24.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bed Bath Beyond-Aktie 20,657 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.01.2023 lud Bed Bath Beyond zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2022 endete. Bed Bath Beyond vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.259,11 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.051,40 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Bed Bath Beyond wird am 28.06.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bed Bath Beyond einen Verlust von -10,499 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

