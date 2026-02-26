DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.475 +0,5%Euro1,1807 +0,1%Öl71,00 +0,1%Gold5.193 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Aktien im Todeskreuz: Das bedeutet das Death Cross an der Börse Aktien im Todeskreuz: Das bedeutet das Death Cross an der Börse
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Befragung: Verbraucher kaufen weniger Wein

27.02.26 06:20 Uhr

BODENHEIM (dpa-AFX) - Die Verbraucher in Deutschland haben im vergangenen Jahr nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) weniger Wein gekauft. 2025 seien die von Haushalten hierzulande erworbenen Weinmengen und die damit erzielten Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent geschrumpft, teilte das DWI in Bodenheim bei Mainz mit. Das Institut verwies auf das weiterhin getrübte Konsumklima in Deutschland.

Wer­bung

Absolute Zahlen ermöglicht die auf der Befragung von rund 20.000 Haushalten beruhende Erhebung des Marktforschungsinstituts Nielsen, auf die sich das Deutsche Weininstitut beruft, nicht. Betroffen seien von den Rückgängen deutsche und internationale Weine in gleichem Maße.

Situation am Weinmarkt bleibt laut DWI angespannt

Zwar blieb die Zahl der Wein einkaufenden Haushalte relativ stabil, wie DWI-Geschäftsführerin Melanie Broyé Engelkes sagte. Allerdings hätten diese Haushalte seltener und weniger Wein eingekauft. Die Situation des Weinmarktes bleibe insgesamt angespannt.

Etwas nach oben ging es laut DWI mit dem Marktanteil deutscher Weine im eigenen Land. Er stieg auf Jahressicht leicht auf 42,6 Prozent. Weine aus Italien kommen demnach auf einen Anteil von 17 Prozent, gefolgt von Spanien (13 Prozent) und Frankreich (9 Prozent)./chs/DP/zb