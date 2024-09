Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 130,70 EUR an der Tafel.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 130,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 130,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 130,50 EUR. Bei 130,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.620 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,00 EUR am 26.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 10,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Beiersdorf-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,33 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Analysten sehen für Beiersdorf-Aktie Luft nach oben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester