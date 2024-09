Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 130,25 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 130,25 EUR zu. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 130,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 130,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.287 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,47 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,40 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 143,33 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

