Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 126,10 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 4,0 Prozent auf 126,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 123,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.855 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,21 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,42 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

