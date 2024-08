Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 129,65 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 129,65 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 327.091 Stück.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 8,99 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Aktie aus.

