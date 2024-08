Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag im Minus

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 128,95 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 128,95 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,65 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 404.114 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,62 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 145,70 EUR angegeben.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beiersdorf dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2026 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

