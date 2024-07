Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 138,60 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 138,60 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 138,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 137,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.679 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,20 EUR an.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

