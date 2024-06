Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 144,50 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 144,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 144,10 EUR. Bei 144,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 2.694 Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2023 (113,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,42 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus