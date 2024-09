Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 127,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 127,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 126,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.749 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,33 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,33 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Investment-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verdient

Beiersdorf-Aktie tiefer: Beiersdorf und Macro Biologics kooperieren in neuer Partnerschaft