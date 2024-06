Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag in Grün

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 144,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 144,70 EUR zu. Bei 144,85 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.871 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Abschläge von 21,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

