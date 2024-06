Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 146,05 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 146,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.328 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,00 EUR an.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.

