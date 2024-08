Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Beiersdorf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 126,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 126,00 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 126,30 EUR zu. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 126,00 EUR ein. Mit einem Wert von 126,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.184 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Bei einem Wert von 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 6,35 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,00 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittag zu