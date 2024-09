Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 127,25 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 127,25 EUR zu. Bei 128,05 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.129 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,33 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Investment-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verdient

Beiersdorf-Aktie tiefer: Beiersdorf und Macro Biologics kooperieren in neuer Partnerschaft