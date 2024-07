Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt am Mittag Tendenz

So bewegt sich Beiersdorf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 138,40 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 138,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 138,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 138,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.570 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,06 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,20 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,40 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Mittag stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Freundlicher Handel: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone