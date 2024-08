Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 124,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.464 Beiersdorf-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,81 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,00 EUR ab. Abschläge von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,00 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag