Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 130,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 130,55 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 130,55 EUR ein. Bei 130,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 3.102 Stück.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 118,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 143,40 EUR an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche