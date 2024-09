Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 125,45 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 125,45 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,40 EUR nach. Bei 125,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.511 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 17,82 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,33 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

