Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 129,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 129,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 129,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 128,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.393 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Bei einem Wert von 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 8,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren verdient

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Rot