Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Beiersdorf

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 127,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 127,85 EUR. Bei 127,70 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 127,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 1.903 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 15,60 Prozent zulegen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,70 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Bernstein Research stuft Beiersdorf-Aktie mit Market-Perform ein

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingefahren

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge