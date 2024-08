Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Montagmittag Verluste

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 127,20 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,6 Prozent auf 127,20 EUR nach. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 127,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.476 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 13,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

