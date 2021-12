Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf mit Aufschlag

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 90,36 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.914 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 90,58 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.750 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2021 markierte das Papier bei 108,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 26.02.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,86 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 99,29 EUR angegeben. Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,29 EUR fest.

Die Beiersdorf AG ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Haut-, Schönheits- und Pflegeprodukte. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8x4 und La Prairie. Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen.

