Maersk-Verwaltungsratschef Snabe tritt ab - Nachfolger nominiert

Amtsinhaber Jim Hagemann Snabe werde sich bei der Jahreshauptversammlung in einem Monat nicht zur Wiederwahl stellen, wie das Unternehmen am Dienstag in Kopenhagen mitteilte. Robert Mærsk Uggla sei für seine Nachfolge nominiert worden. Uggla gehört der Gründerfamilie an und ist der Sohn der bisherigen Vize-Verwaltungsratschefin Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, die diese Position nach Maersk -Angaben an Marc Engel abgeben wird. Die Hauptversammlung des Konzerns findet planmäßig am 15. März statt.

Snabe, der seit 2016 im Verwaltungsrat sitzt und seit 2017 dessen Vorsitzender ist, wird dem Gremium demnach künftig weiter beratend zur Seite stehen. Er gibt seinen Posten zu einem Zeitpunkt ab, an dem sich Maersk in einer starken Position befindet. Enorm gestiegene Seefrachtraten hatten der Reederei im Jahr 2021 einen Gewinn von 18 Milliarden US-Dollar eingebracht. So viel Geld hatte ein dänisches Unternehmen zuvor noch nie innerhalb eines Jahres verdient.

Maersk zählt zusammen mit MSC zu den mit Abstand größten Containerreedereien der Welt. Zum Maersk-Konzern gehört auch die deutsche Reederei Hamburg Süd.

/trs/DP/jha

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Roland Magnusson / Shutterstock.com