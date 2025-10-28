DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -3,0%Nas23.856 +0,9%Bitcoin98.393 +0,4%Euro1,1663 +0,1%Öl64,30 -2,2%Gold3.952 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verdient hätten
Stellar: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht Stellar: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Bericht: Rathauschefs warnen Merz vor Finanz-Kollaps

28.10.25 19:05 Uhr

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Rathauschefs der Landeshauptstädte aller 13 deutschen Flächenländer wenden sich einem Zeitungsbericht zufolge wegen der kommunalen Finanzmisere an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder. "Die Schere zwischen kommunalen Einnahmen und Ausgaben öffnet sich immer weiter", warnen sie in einem Brandbrief, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitiert.

Wer­bung

Initiiert wurde der Brief dem Bericht zufolge von Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). "Der Bund muss endlich begreifen: Die Kommunen sind absolut am Limit ihrer Leistungsfähigkeit. Wir können nicht mehr", sagte Nopper der Zeitung. Eine Sprecherin des Oberbürgermeisters bestätigte die Initiative der dpa. Der Brief selbst soll erst an diesem Mittwochmorgen veröffentlicht werden, wie sie sagte.

"Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, in jedem Gesetzentwurf, der künftige Belastungen für kommunale Ressourcen nach sich zieht, von vornherein eine vollständige und angemessene Kompensation vorzusehen", zitiert das Blatt weiter aus dem Schreiben. Außerdem verlange man eine Wiedergutmachung für frühere Beschlüsse. "Wer bestellt hat, ohne zu bezahlen, muss dies nachholen."/avg/DP/jha