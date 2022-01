Biogen-Aktie: Wirbel um Samsung-Interesse an Biogen

€uro am Sonntag

Die Samsung Group hat allerdings den Bericht der Zeitung "Korea Economic Daily" später als "nicht wahr" zurückgewiesen. Das Blatt hatte unter Berufung auf Bankenkreise von einem möglichen Deal berichtet, der Biogen bei einer Transaktion mit rund 42 Milliarden Dollar bewertet hätte. Biogen sagte, man kommentiere keine Spekulationen.

Die Arzneimittelbehörde FDA hatte im Juni grünes Licht für das umstrittene Alzheimer-Medikament Aduhelm von Biogen gegeben, obwohl sich zuvor ein Gremium dagegen ausgesprochen hatte. Seither läuft das Geschäft mit dem Alzheimer-Mittel nur schleppend.

Im August hatte die Samsung Group mitgeteilt, in den nächsten drei Jahren fast 206 Milliarden Dollar investieren zu wollen. Das Geld solle in die Bereiche Biopharmazie, Künstliche Intelligenz, Halbleiter und in die Roboterindustrie fließen. (Redaktion €uro am Sonntag)















Bildquellen: Biogen Inc