DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -0,9%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.813 -0,4%Euro1,1729 ±0,0%Öl61,60 -0,3%Gold4.452 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert
NVIDIA-Aktie: Warum Analysten das Langzeitpotenzial unterschätzen könnten NVIDIA-Aktie: Warum Analysten das Langzeitpotenzial unterschätzen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Berichte über Schüsse in der Nähe des Präsidentenpalastes in Venezuela

06.01.26 06:24 Uhr

CARACAS (dpa-AFX) - Wenige Tage nach der Festnahme des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro ist es Berichten in sozialen Medien zufolge in der Nähe des Präsidentenpalastes Miraflores zu heftigen Schusswechseln gekommen. In im Internet veröffentlichten Videos waren Schüsse zu hören und gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte in den Straßen der Hauptstadt Caracas zu sehen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Wer­bung

In Venezuela gibt es eine Reihe bewaffneter Gruppen, darunter kriminelle Organisationen und der Regierung nahe stehende Paramilitärs, die sogenannten Colectivos. Schießereien sind zumindest in einigen Vierteln von Caracas nicht so ungewöhnlich.

Am Wochenende hatte das US-Militär in Venezuela Ziele angegriffen und Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores gefangengenommen. Sie wurden am Montag in New York einem Gericht vorgeführt, wo sie sich wegen angeblicher Drogendelikte verantworten müssen. Maduros bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodríguez wurde unterdessen als geschäftsführende Staatschefin vereidigt. Die politische Zukunft des ölreichen Krisenstaats ist indes ungewiss./dde/DP/zb