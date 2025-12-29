GNW-News: GDU stellt die UAV-P300 vor, die weltweit erste Drohne mit KI-gesteuerten optischen und elektronischen Funktionen zur Durchdringung von Nebel
^LAS VEGAS, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, ein 2015 gegründeter
Marktführer für professionelle Drohnen, hat heute die Markteinführung der UAV-
P300, der weltweit ersten KI-gestützten optischen und elektronischen
Nebeldrohne, bekanntgegeben. Die UAV-P300 wurde speziell für die öffentliche
Sicherheit, den Betrieb intelligenter Städte, Luftvermessungen und den
Kulturtourismus entwickelt und bietet eine um 50 % klarere Sicht bei Regen oder
Nebel, leistungsstarke Nachtaufnahmen und einen autonomen Langstreckenbetrieb.
Dank ihrer fortschrittlichen Nutzlastoptionen, der KI-gestützten Navigation und
der nahtlosen Kompatibilität mit den automatischen Dockingstationen von GDU
stellt sie eine vielseitige Lösung für komplexe Umgebungen im Außeneinsatz dar.
?GDU hat sich stets darauf konzentriert, praktische, realitätsnahe Lösungen zu
entwickeln - nicht nur Hardware", so Jie Leng, R&D Director bei GDU.?Mit der
UAV-P300 bieten wir den Betreibern eine klarere Sicht, eine sicherere Navigation
und zuverlässige Leistung in Umgebungen, in denen Genauigkeit von entscheidender
Bedeutung ist. Ob es darum geht, Teams für die öffentliche Sicherheit zu
unterstützen, Städten bei der Überwachung kritischer Infrastrukturen zu helfen
oder Vermessungsingenieuren die Arbeit ohne Wetterbeeinträchtigungen zu
ermöglichen - die UAV-P300 spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche
Luftfahrttechnologie für die Menschen, die darauf angewiesen sind, wirklich
nützlich zu machen."
Die UAV-P300 wurde entwickelt, um eine Vielzahl von realen Einsätzen zu
unterstützen. Für Ersthelfer verbessert sie die Sichtbarkeit in kritischen
Momenten und unter schwierigen Bedingungen. Smart-City-Teams können die
routinemäßige Überwachung mit größerer Konsistenz automatisieren, selbst bei
wechselhaften Wetterbedingungen. Vermessungsfachleute profitieren von stabilen,
hochdetaillierten Bildern in unterschiedlichem Gelände. Im Bereich des
Kulturtourismus unterstützt die P300 die Dokumentation und den Schutz von
Kulturerbestätten mit minimalen Beeinträchtigungen.
Zuverlässige Leistung bei Nebel, Regen, Staub und kontrastarmen
Wetterbedingungen
Die UAV-P300 gewährleistet auch bei unerwarteten Wetteränderungen eine klare
Sicht. Das optische, elektronische und KI-gesteuerte Entnebelungssystem
verbessert die Sicht bei Regen oder Nebel um bis zu 50 % und ermöglicht es
Behörden und Betreibern von Smart Cities, ihre Aufgaben fortzusetzen, die bei
schlechten Sichtverhältnissen normalerweise unterbrochen werden müssen. Die
Schutzart IP55 gegen Staub und Wasser gewährleistet zusätzlich, dass die UAV-
P300 auch bei einer Änderung der Wettervorhersage einsatzbereit bleibt.
Klare Bildgebung bei Tag und Nacht
Die UAV-P300 erfasst dank ihres 50-MP-Weitwinkelsensors und ihres
fortschrittlichen Starlight-Nachtsichtsystems gestochen scharfe, detailreiche
Bilder in hellen, lichtarmen und hintergrundbeleuchteten Umgebungen. Selbst nach
Einbruch der Dunkelheit können Bediener dank vollfarbigem 4K-Nachtsichtmodus,
IRCut-Umschaltung und NIR-Beleuchtung wichtige Details erkennen. Dadurch werden
nächtliche Begutachtungen, Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und die
Überwachung der Stadt erheblich zuverlässiger.
Scharfe Details aus großer, sicherer Entfernung
Mit einem 11-fachen optischen Zoom, einem 176-fachen Hybridzoom und einer
stabilisierten Gimbal-Steuerung zeichnet die UAV-P300 entfernte Motive klar und
deutlich auf und hält dabei einen sicheren Abstand ein. Teams können
Infrastrukturen beobachten, Inspektionsdetails erfassen oder Notfallorte ohne
unnötige Risiken begutachten, wodurch sowohl die Sicherheit als auch die
betriebliche Effizienz verbessert werden.
Thermische Genauigkeit für die Tag-Nacht-Überwachung
Das verbesserte Thermomodul der Drohne liefert klare, kontrastreiche
Wärmebilder, die durch KI optimiert werden, um eine bessere Identifizierung und
Messung zu ermöglichen. Wärmequellen, Anomalien und Aktivitäten bleiben auch bei
Dunkelheit, starken Schatten oder komplexen Umgebungen erkennbar, was Such- und
Rettungsaktionen, Infrastrukturprüfungen und die Überwachung von
Kulturerbestätten unterstützt.
Sicheres und zuverlässiges Fliegen in komplexen Umgebungen
Die UAV-P300 nutzt LIDAR und KI-gestützte Hinderniserkennung, um Strukturen,
Kabel und unerwartete Gefahren zu umfliegen. Diese Funktion ermöglicht einen
sicheren Betrieb in dicht bebauten städtischen Gebieten und engen Räumen, in
denen für Inspektionen oder Notfalleinsätze häufig Flüge in geringer Höhe
erforderlich sind.
Stabiler Betrieb bei Ausfall der GNSS-Signale
In Bereichen mit schwacher GNSS-Leistung, wie beispielsweise in Tunneln,
Industrieanlagen oder dichten Stadtgebieten, wechselt die UAV-P300 zur visuellen
SLAM-Fusionsnavigation, um einen stabilen Flug und ein zuverlässiges Return-to-
Home-Verhalten zu gewährleisten. Vermessungsteams und Bediener, die in
Umgebungen mit starken Störungen arbeiten, profitieren von einer zuverlässigen
Leistung ohne Unterbrechungen.
Präzise Entfernungs- und Zielmarkierung für schnellere Entscheidungen
Die Laser-Entfernungsmessung der UAV-P300 mit einer Reichweite von 2 km
ermöglicht eine schnelle Ortung, Markierung und Vermessung von Zielen. Betreiber
können Entfernungsdaten erfassen, wichtige Standorte markieren und Informationen
sofort über die UVER-Plattform austauschen, wodurch die Koordination von
Notfallmaßnahmen und Inspektionsabläufen verbessert wird.
Verfügbarkeit
Die UAV-P300 wird ab Ende Januar 2026 zum Kauf angeboten. Bei Fragen zu
Bestellungen wenden Sie sich bitte an GDU unter der Telefonnummer
+86 755 8656 5514, per E-Mail an sales@gdu-tech.com (mailto:sales@gdu-tech.com)
oder besuchen Sie www.gdutech.com (http://www.gdu-tech.com).
Über GDU
GDU wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Optics Valley. Das
Unternehmen ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf den gesamten Lebenszyklus
der Drohnenentwicklung spezialisiert hat, einschließlich Forschung und
Entwicklung, Fertigung, Betrieb, Wartung und Datendienste. Mit fast 800
Mitarbeitern, von denen über 60 % in den Bereichen Forschung und Entwicklung
tätig sind, entwickelt GDU professionelle Drohnen, intelligente Nutzlasten,
automatische Hangars und Softwareplattformen, die auf vollständig unabhängigem
System-IP und robuster Hardware, Verbindungen und Datensicherheit basieren.
Heute werden die Lösungen von GDU in mehr als 300 Städten weltweit eingesetzt
und unterstützen das Smart-City-Management, die öffentliche Sicherheit, die
Inspektion von Stromleitungen, Notfallmaßnahmen, die Umweltüberwachung, den
Kulturtourismus und andere industrielle Anwendungen. Sie tragen dazu bei, dass
Organisationen sicherer, effizienter und intelligenter arbeiten können.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-
d12337153f56
