GNW-News: GDU stellt die UAV-P300 vor, die weltweit erste Drohne mit KI-gesteuerten optischen und elektronischen Funktionen zur Durchdringung von Nebel

^LAS VEGAS, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- CES -- GDU, ein 2015 gegründeter

Marktführer für professionelle Drohnen, hat heute die Markteinführung der UAV-

P300, der weltweit ersten KI-gestützten optischen und elektronischen

Nebeldrohne, bekanntgegeben. Die UAV-P300 wurde speziell für die öffentliche

Sicherheit, den Betrieb intelligenter Städte, Luftvermessungen und den

Kulturtourismus entwickelt und bietet eine um 50 % klarere Sicht bei Regen oder

Nebel, leistungsstarke Nachtaufnahmen und einen autonomen Langstreckenbetrieb.

Dank ihrer fortschrittlichen Nutzlastoptionen, der KI-gestützten Navigation und

der nahtlosen Kompatibilität mit den automatischen Dockingstationen von GDU

stellt sie eine vielseitige Lösung für komplexe Umgebungen im Außeneinsatz dar.

?GDU hat sich stets darauf konzentriert, praktische, realitätsnahe Lösungen zu

entwickeln - nicht nur Hardware", so Jie Leng, R&D Director bei GDU.?Mit der

UAV-P300 bieten wir den Betreibern eine klarere Sicht, eine sicherere Navigation

und zuverlässige Leistung in Umgebungen, in denen Genauigkeit von entscheidender

Bedeutung ist. Ob es darum geht, Teams für die öffentliche Sicherheit zu

unterstützen, Städten bei der Überwachung kritischer Infrastrukturen zu helfen

oder Vermessungsingenieuren die Arbeit ohne Wetterbeeinträchtigungen zu

ermöglichen - die UAV-P300 spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche

Luftfahrttechnologie für die Menschen, die darauf angewiesen sind, wirklich

nützlich zu machen."

Die UAV-P300 wurde entwickelt, um eine Vielzahl von realen Einsätzen zu

unterstützen. Für Ersthelfer verbessert sie die Sichtbarkeit in kritischen

Momenten und unter schwierigen Bedingungen. Smart-City-Teams können die

routinemäßige Überwachung mit größerer Konsistenz automatisieren, selbst bei

wechselhaften Wetterbedingungen. Vermessungsfachleute profitieren von stabilen,

hochdetaillierten Bildern in unterschiedlichem Gelände. Im Bereich des

Kulturtourismus unterstützt die P300 die Dokumentation und den Schutz von

Kulturerbestätten mit minimalen Beeinträchtigungen.

Zuverlässige Leistung bei Nebel, Regen, Staub und kontrastarmen

Wetterbedingungen

Die UAV-P300 gewährleistet auch bei unerwarteten Wetteränderungen eine klare

Sicht. Das optische, elektronische und KI-gesteuerte Entnebelungssystem

verbessert die Sicht bei Regen oder Nebel um bis zu 50 % und ermöglicht es

Behörden und Betreibern von Smart Cities, ihre Aufgaben fortzusetzen, die bei

schlechten Sichtverhältnissen normalerweise unterbrochen werden müssen. Die

Schutzart IP55 gegen Staub und Wasser gewährleistet zusätzlich, dass die UAV-

P300 auch bei einer Änderung der Wettervorhersage einsatzbereit bleibt.

Klare Bildgebung bei Tag und Nacht

Die UAV-P300 erfasst dank ihres 50-MP-Weitwinkelsensors und ihres

fortschrittlichen Starlight-Nachtsichtsystems gestochen scharfe, detailreiche

Bilder in hellen, lichtarmen und hintergrundbeleuchteten Umgebungen. Selbst nach

Einbruch der Dunkelheit können Bediener dank vollfarbigem 4K-Nachtsichtmodus,

IRCut-Umschaltung und NIR-Beleuchtung wichtige Details erkennen. Dadurch werden

nächtliche Begutachtungen, Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und die

Überwachung der Stadt erheblich zuverlässiger.

Scharfe Details aus großer, sicherer Entfernung

Mit einem 11-fachen optischen Zoom, einem 176-fachen Hybridzoom und einer

stabilisierten Gimbal-Steuerung zeichnet die UAV-P300 entfernte Motive klar und

deutlich auf und hält dabei einen sicheren Abstand ein. Teams können

Infrastrukturen beobachten, Inspektionsdetails erfassen oder Notfallorte ohne

unnötige Risiken begutachten, wodurch sowohl die Sicherheit als auch die

betriebliche Effizienz verbessert werden.

Thermische Genauigkeit für die Tag-Nacht-Überwachung

Das verbesserte Thermomodul der Drohne liefert klare, kontrastreiche

Wärmebilder, die durch KI optimiert werden, um eine bessere Identifizierung und

Messung zu ermöglichen. Wärmequellen, Anomalien und Aktivitäten bleiben auch bei

Dunkelheit, starken Schatten oder komplexen Umgebungen erkennbar, was Such- und

Rettungsaktionen, Infrastrukturprüfungen und die Überwachung von

Kulturerbestätten unterstützt.

Sicheres und zuverlässiges Fliegen in komplexen Umgebungen

Die UAV-P300 nutzt LIDAR und KI-gestützte Hinderniserkennung, um Strukturen,

Kabel und unerwartete Gefahren zu umfliegen. Diese Funktion ermöglicht einen

sicheren Betrieb in dicht bebauten städtischen Gebieten und engen Räumen, in

denen für Inspektionen oder Notfalleinsätze häufig Flüge in geringer Höhe

erforderlich sind.

Stabiler Betrieb bei Ausfall der GNSS-Signale

In Bereichen mit schwacher GNSS-Leistung, wie beispielsweise in Tunneln,

Industrieanlagen oder dichten Stadtgebieten, wechselt die UAV-P300 zur visuellen

SLAM-Fusionsnavigation, um einen stabilen Flug und ein zuverlässiges Return-to-

Home-Verhalten zu gewährleisten. Vermessungsteams und Bediener, die in

Umgebungen mit starken Störungen arbeiten, profitieren von einer zuverlässigen

Leistung ohne Unterbrechungen.

Präzise Entfernungs- und Zielmarkierung für schnellere Entscheidungen

Die Laser-Entfernungsmessung der UAV-P300 mit einer Reichweite von 2 km

ermöglicht eine schnelle Ortung, Markierung und Vermessung von Zielen. Betreiber

können Entfernungsdaten erfassen, wichtige Standorte markieren und Informationen

sofort über die UVER-Plattform austauschen, wodurch die Koordination von

Notfallmaßnahmen und Inspektionsabläufen verbessert wird.

Verfügbarkeit

Die UAV-P300 wird ab Ende Januar 2026 zum Kauf angeboten. Bei Fragen zu

Bestellungen wenden Sie sich bitte an GDU unter der Telefonnummer

+86 755 8656 5514, per E-Mail an sales@gdu-tech.com (mailto:sales@gdu-tech.com)

oder besuchen Sie www.gdutech.com (http://www.gdu-tech.com).

Über GDU

GDU wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Optics Valley. Das

Unternehmen ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf den gesamten Lebenszyklus

der Drohnenentwicklung spezialisiert hat, einschließlich Forschung und

Entwicklung, Fertigung, Betrieb, Wartung und Datendienste. Mit fast 800

Mitarbeitern, von denen über 60 % in den Bereichen Forschung und Entwicklung

tätig sind, entwickelt GDU professionelle Drohnen, intelligente Nutzlasten,

automatische Hangars und Softwareplattformen, die auf vollständig unabhängigem

System-IP und robuster Hardware, Verbindungen und Datensicherheit basieren.

Heute werden die Lösungen von GDU in mehr als 300 Städten weltweit eingesetzt

und unterstützen das Smart-City-Management, die öffentliche Sicherheit, die

Inspektion von Stromleitungen, Notfallmaßnahmen, die Umweltüberwachung, den

Kulturtourismus und andere industrielle Anwendungen. Sie tragen dazu bei, dass

Organisationen sicherer, effizienter und intelligenter arbeiten können.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43920188-b79a-4be2-9efd-

d12337153f56

