Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 451,36 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 451,36 USD. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 449,52 USD ein. Bei 454,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 93.544 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 484,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 330,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 26,75 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Berkshire Hathaway veröffentlichte am 03.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 14,08 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 16,52 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,15 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

