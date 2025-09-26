DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.525 -0,2%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Berliner S-Bahn: Probleme wohl noch monatelang

28.09.25 14:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wer die Berliner S-Bahn nutzt, muss sich auch in den nächsten Monaten auf Störungen einstellen. Dies machte der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn für Berlin und Brandenburg, Alexander Kaczmarek, in einem Interview des "Tagesspiegels" deutlich.

"Wir haben aktuell Tage mit 200, 250 oder 300 Störfällen", sagte Kaczmarek. Zwar habe eine Taskforce erste Lösungen entwickelt. Die Ausfälle wegen kaputter Signale, Stellwerke, Weichen oder Fahrzeuge ließen sich aber nicht kurzfristig beheben. "Den ultimativen Hebel, wo ich einmal dran ziehe und alles ist super, den gibt es nicht." Bis man "eigentlich gar nichts merkt", werde es noch einige Monate dauern. "Bis Jahresende müssen wir hier deutlich vorankommen", sagte Kaczmarek./vsr/DP/he