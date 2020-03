Trotz Absturz wegen Corona: Wirecard-Chef macht sich keine Sorgen

• Wirecard-Chef zeigt sich unbesorgt• Profiteur eines starken Anstiegs beim Onlinehandel• Prognose stehtRund drei Prozent hat die Wirecard -Aktie seit Jahresbeginn verloren - ein durchaus moderater Rückgang angesichts der jüngsten Verwerfungen an den Aktienmärkten. Dennoch hat die Corona-Angst auch dem Zahlungsdienstleister hart mitgespielt: Ohne die Kursabschläge infolge der Sorge um wirtschaftliche Auswirkungen des neuartigen Virus hätte die Wirecard-Aktie nämlich ein sattes Kursplus erzielt.

Ungeachtet der starken Schwankungen am Aktienmarkt glaubt der Chef des DAX-Konzerns aber nicht, dass das operative Geschäft seines Unternehmens Schaden nehmen wird. Auf Twitter verkündete Markus Braun kürzlich, es besteht kein Grund zur Panik. Man sei zuversichtlich, alle gesteckten Ziele zu erreichen:

Hard times for some industries due to #COVID19. Thoughts are with the affected people. Wish them a speedy recovery. But no reason to panic. Supply is guaranteed, even through online facilities. Therefore, we are confident to achieve all goals. We help to keep the system running.