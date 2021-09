HelloFresh beteiligt sich an russischem Kochboxenversender Chefmarket - HelloFresh-Aktie verbilligt sich

Über eine Kapitalerhöhung seien rund 10 Prozent der Anteile an dem russischen Kochboxenversender erworben worden, teilte der baldige DAX -Konzern am Dienstagabend in Berlin mit. Die Investition belaufe sich auf einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag, hieß es weiter. Mit dem Schritt betrete HelloFresh einen Markt mit großem Potenzial, hieß es zur Begründung. Zum 20. September steigt HelloFresh in den DAX auf.

Die HelloFresh-Aktie büß im frühen XETRA-Handel zeitweise 2,07 Prozent auf 87,96 Euro ein.

