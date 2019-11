Cerberus versilbert Bawag-Beteiligung

€uro am Sonntag

verkaufte gut die Hälfe seiner Restbeteiligung an dem Institut und nahm damit über 470 Millionen Euro ein. Die rund 13,5 Millionen Aktien seien zu je 35 Euro platziert worden. Cerberus besitzt nach dem Verkauf des 13,5-prozentigen Anteils noch gut zwölf Prozent an der viertgrößten österreichischen Bank.hatte die in Schief­lage geratene Bawag 2006 übernommen und den Finanzinvestor Golden Tree ins Boot geholt. 2017 brachten die Finanzinvestoren die Bank an die Börse. Sie expandiert inzwischen auch in Deutschland.________________________