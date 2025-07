Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagvormittag auf Höhenflug

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 75,0 Prozent auf 0,105 EUR.

Um 09:13 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 75,0 Prozent auf 0,105 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,105 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,105 EUR.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,498 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Abschläge von 99,810 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net