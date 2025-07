Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Dienstagmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 18,7 Prozent auf 0,068 EUR.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 18,7 Prozent auf 0,068 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,067 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,067 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 501 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.525,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,706 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net