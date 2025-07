Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag stark gefragt

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Um 11:54 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 0,090 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,090 EUR. Bei 0,090 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 20.085 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,110 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.133,333 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,060 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,333 Prozent.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net