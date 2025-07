Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food schießt am Donnerstagvormittag hoch

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 22,0 Prozent auf 0,100 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 22,0 Prozent auf 0,100 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,100 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,100 EUR.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.005,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 99,800 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net