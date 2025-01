Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 0,270 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 0,270 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,231 EUR. Bei 0,231 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 750 Stück gehandelt.

Bei 3,100 EUR markierte der Titel am 11.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.048,148 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 0,220 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 18,519 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 60000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net