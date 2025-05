Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food haussiert am Vormittag

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 13,5 Prozent auf 0,131 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 13,5 Prozent auf 0,131 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,135 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 10.000 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Bei 1,225 EUR erreichte der Titel am 17.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 838,697 Prozent hinzugewinnen. Am 15.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,081 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 61,911 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 02.06.2025 gerechnet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net