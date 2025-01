Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Tiefenrausch

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 14,2 Prozent auf 0,230 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 14,2 Prozent auf 0,230 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,228 EUR. Bei 0,228 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 755 Stück.

Am 11.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.247,826 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,211 EUR am 16.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,261 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 28.03.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net