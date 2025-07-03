DAX23.638 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.560 +0,4%Nas22.737 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Nachmittag auf rotes Terrain

23.09.25 16:10 Uhr

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 0,053 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 0,053 EUR. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,053 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,053 EUR.

Bei einem Wert von 1,080 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 95,093 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 0,001 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 98,868 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

