Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Mit einem Wert von 0,241 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:57 Uhr bei 0,241 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,241 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,240 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,240 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 456 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net