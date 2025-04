Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,248 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr bei 0,248 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,248 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,248 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,248 EUR.

Am 27.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,450 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 484,677 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 64,677 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net