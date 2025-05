Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 0,126 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,126 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,126 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,093 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,095 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 653 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 776,984 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,081 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,032 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.04.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 02.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net