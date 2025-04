Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 0,248 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr bei 0,248 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,248 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,248 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,248 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.04.2024 bei 1,450 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 484,677 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,088 EUR am 18.02.2025. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 64,677 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 01.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net