Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag kaum verändert

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Mit einem Wert von 0,320 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,320 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,320 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,306 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,320 EUR. Bisher wurden heute 214 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,100 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 868,750 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 27.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,200 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 37,500 Prozent Luft nach unten.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net