Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bettermoo(d) Food

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 16,1 Prozent auf 0,050 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 16,1 Prozent auf 0,050 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,050 EUR. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 15.600 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 2.110,000 Prozent wieder erreichen. Am 02.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,000 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,600 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net