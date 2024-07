Bewertungen im Fokus

Die Wall Street hat in 2024 bisher eine Rekord-Rally hingelegt. Doch nun könnte im Sommer ein Rücksetzer bevorstehen, warnen die Experten der Citigroup.

• US-Aktienmarkt befindet sich im Rally-Modus

• Citigroup sieht US-Aktien auf einen Sommersturm zusteuern

• Citi-Analyst hat zahlreiche Risiken ausgemacht

Abgesehen von kleineren Rückschlägen hat sich die Wall Street im bisherigen Jahresverlauf sehr gut entwickelt und eilte von Rekord zu Rekord. Erst am 28. Juni hat beispielsweise der S&P 500, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, bei 5.523,64 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht, während der NASDAQ Composite erstmals die 18.000-Punkte-Marke übersprang.

Sommersturm voraus

Doch bei der Citigroup stellt man sich auf einen Rückschlag in diesem Sommer ein. Zwar sind die Sommermonate üblicherweise eine ruhigere Zeit weil die Anleger Urlaub machen, doch Scott Chronert, Aktienstratege der US-Großbank, sieht derzeit eine ganze Reihe von Gründen sich Sorgen zu machen. Laut "MarketWatch" warnt Chronert, dass die Bewertung des S&P 500 derzeit relativ hoch sei. In der Vergangenheit hätte dies in der Regel die zukünftigen Renditen beeinträchtigt mit durchschnittlichen Einjahresrenditen des Index von minus 4 Prozent.

Bislang haben die hohen Bewertungen die Begeisterung der Anleger für Aktien nicht gedämpft. Vielmehr verharrt der beliebte CBOE-Volatilitätsindex VIX, der als "Angstmesser" der Wall Street gilt, nahe seines niedrigsten Niveaus seit 2019. Jedoch könnte dies auch darauf hindeuten, dass der Markt für einen Ausbruch der Volatilität bereit sein könnte, falls ein negativer Katalysator eintrifft.

Diesbezüglich sieht Chronert eine ganze Reihe potenzieller Bedrohungen: Darunter die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl Anfang November 2024, das Risiko eines weiteren unerwartet hohen Inflationsdrucks sowie geopolitische Spannungen. Das einzig Positive, das nach Meinung von Chronert einen weiteren Aufwärtstrend bei Aktien rechtfertigen würde, sind die Erwartungen, dass die S&P 500-Unternehmen ein anhaltend robustes Gewinnwachstum erzielen werden.

Charles Schwab warnt vor Bärenmarkt

Mit dieser pessimistischen Einstellung steht Scott Chronert dabei nicht allein da. Denn auch bei Charles Schwab befürchtet man, dass bald ein neuer Bärenmarkt bevorstehen könnte. Sorge bereitet den Experten des Brokers vor allem, dass die Aktienmarktrally derzeit hauptsächlich von einigen wenigen schwergewichtigen Aktien getragen wird. Damit habe die derzeitige Entwicklung eine "unheimliche" Ähnlichkeit zum Markt in der zweiten Jahreshälfte 2021. Auch damals habe der S&P 500 mehrere neue Höchststände erreicht, der Prozentanteil der Indexmitglieder, die über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gehandelt wurden, habe jedoch abgenommen. Das habe laut den Experten des Brokers "im Nachhinein richtigerweise signalisiert, dass der Markt nicht mehr in der Lage sein würde, sich auf Indexniveau zu halten" - was zu einem Bärenmarkt im Jahr 2022 geführt habe.

Citigroup nur kurzfristig besorgt

Anleger die nicht nur kurzfristig orientiert sind kann die Citigroup jedoch beruhigen. So bekräftigte Citi-Aktienstratege Scott Chronert, dass er bei seiner erst im Juni vorstellten Prognose bleibt, wonach der S&P 500 das Jahr bei oder in der Nähe von 5.600 Punkten abschließen wird. Auf dem Weg dorthin rechnet er jedoch mit einigen Rückschlägen.

