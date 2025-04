BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,065 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,065 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,065 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,065 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 175,077 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,056 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,231 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net