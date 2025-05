BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 EUR.

Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,070 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,081 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Mit einem Wert von 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.747 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,429 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 40,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.04.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,20 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 92,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net